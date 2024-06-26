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Податковій службі відкривають доступ до банківських рахунків громадян України за кордоном

18:19, 26 червня 2024
ДПС найближчим часом отримає інформацію про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном та інші важливі фінансові дані.
Податковій службі відкривають доступ до банківських рахунків громадян України за кордоном
Фото: creationbc.com
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Державна податкова служба України отримала схвалений Глобальним Форумом ОЕСР Звіт про зрілість системи управління інформаційною безпекою в Україні та обмін даними для податкових цілей. Про це повідомили на офіційному сайті ДПС.

«Це означає, що у ДПС найближчим часом з'явиться інформація про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також ціла низка фінансової інформації про учасників міжнародних груп компаній у розрізі іноземних юрисдикцій щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності робітників та багато чого іншого», – повідомив голова комітету Верховної Ради з податків і фінансів Данило Гетманцев.

Оцінювали Державну податкову службу у кілька етапів, починаючи з 2019 року, фінальний етап відбувся з 11 до 14 грудня 2023 року. Особливу увагу приділено процесам обміну інформацією, захисту конфіденційності, управлінню ризиками, питанням логічного та фізичного контролю доступу, підходам до забезпечення кібербезпеки.

Імплементація Загального стандарту звітності CRS та стандарту Country-by-Country Reporting (CbCR) – обов'язковий крок до імплементації автоматичного обміну інформацією. Юрисдикції повинні пройти оцінку конфіденційності та захисту даних перед здійсненням такого обміну та продемонструвати належний рівень захисту інформації.

Нагадаємо, Україна подала заявку на вступ до ОЕСР у вересні 2022 року.

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