Налоговой службе открывают доступ к банковским счетам граждан Украины за границей

ГНС в ближайшее время получит информацию о состоянии банковских счетов резидентов Украины за рубежом и другие важные финансовые данные.

Фото: creationbc.com

Государственная налоговая служба Украины получила одобренный Глобальным Форумом ОЭСР Отчет о зрелости системы управления информационной безопасностью в Украине и обмен данными для налоговых целей. Об этом сообщили на официальном сайте ГНС.

«Это означает, что в ГНС в ближайшее время появится информация о состоянии банковских счетов резидентов Украины за рубежом, а также целый ряд финансовой информации об участниках международных групп компаний в разрезе иностранных юрисдикций по уплате налогов, объемов доходов, видов деятельности, численности рабочих и многое другое», – сообщил председатель комитета Верховной Рады по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

Оценивали Государственную налоговую службу в несколько этапов, начиная с 2019 года, финальный этап состоялся с 11 по 14 декабря 2023 года. Особое внимание уделено процессам обмена информацией, защите конфиденциальности, управлению рисками, вопросам логического и физического контроля доступа, подходам к обеспечению кибербезопасности.

Имплементация Общего стандарта отчетности CRS и Country-by-Country Reporting (CbCR) – обязательный шаг к имплементации автоматического обмена информацией. Юрисдикции должны пройти оценку конфиденциальности и защиты данных перед осуществлением такого обмена и продемонстрировать надлежащий уровень защиты информации.

Напомним, Украина подала заявку на вступление в ОЭСР в сентябре 2022 года.

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