НАЗК припиняє фінансування партії «Голос»: у звітах виявили недостовірні відомості на майже 5 млн грн

У НАЗК повідомили, що за два квартали 2020 року політична партія «Голос» внесла до звіту недостовірні відомості на майже 5 млн грн.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що виявило низку суттєвих порушень у звітах політичної партії «Голос» про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру (далі – звіт) за III – IV квартали 2020 року. Про це поінформували на офіційному сайті НАЗК.

У відомстві зазначають, що у звітах партії виявлено недостовірних відомостей на понад 4,725 млн грн.

«Відповідно до Закону «Про політичні партії», повторне вчинення порушення, що полягає у поданні до НАЗК звіту, який містить недостовірні відомості про витрати політичної партії на суму понад 20 розмірів мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2020 – 94 460 грн) є підставою для ухвалення рішення про припинення державного фінансування партії (наказ № 167/24 від 25 червня 2024 року)», - говорять у НАЗК.

За результатами аналізу звіту за третій квартал НАЗК встановило, що політична партія «Голос» оформила договори про надання послуг з ТОВ «Мейнтіс» на 1 млн грн. Серед таких послуг — усні консультації та роз’яснення з питань практичних аспектів застосування Виборчого кодексу України для представників партії; усні юридичні консультації з питань виборчого процесу для членів дільничих виборчих комісій на місцевих виборах; перевірка правильності заповнень документів для спостерігачів на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року тощо.

«Але зазначене товариство не надавало партії цих послуг. Це підтверджують, зокрема матеріали, отримані від органів державної влади (Державного бюро розслідувань, Державної податкової служби України), інформаційних баз даних, а відтак інформація є недостовірною», - повідомили у відомстві.

Там зазначають, що з двома фізичними особами-підприємцями політична партія уклала договори на 274 тис. грн, які містять недостовірні відомості. Зокрема, містять інформацію про номери законопроектів, які на момент укладання договорів ще не були зареєстровані в Парламенті.

«Ці порушення є підставою для зупинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії до усунення причин виявленого порушення (наказ № 166/24 від 25.06.2024)», - заявили у НАЗК.

У звіті за четвертий квартал 2020 року виявлено, що політична партія «Голос» знову оформила договори з ТОВ «Мейнтіс» на суму 1 млн грн. Також Київська міська територіальна організація оформила договір для надання послуг на суму понад 2 млн 452 тис. 500 грн. При цьому також виявлено, що зазначене товариство не надавало партії послуг. Тож у звіті вказано недостовірні відомості на загальну суму понад 3 млн 452 тис. 500 грн.

Крім того, у звіті встановлено інші порушення та недоліки, які не пов’язані із недостовірністю відомостей.

«Тобто за два квартали 2020 року політична партія «Голос» внесла до звіту недостовірні відомості на загальну суму 4 млн 726 тис. 500 грн. Це є підставою для припинення державного фінансування статутної діяльності партії», - додали у Національному агентстві.

НАЗК направило до Державного бюро розслідувань відповідні матеріали.

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