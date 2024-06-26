ВАКС обрав запобіжний захід меру Мукачева Андрію Балозі

Меру Мукачева Андрію Балозі обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 30 млн грн застави.

Фото: mukachevo.net

У середу, 26 червня, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до міського голови на Закарпатті, який спільно з іншими особами підозрюється у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га. Про це повідомила пресслужба САП.

У відомстві не називають призвіще посадовця, але, за даниим ЗМІ, мова йде про мера Мукачева Андрія Балогу.

«Так, суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави, з покладенням відповідних процесуальних обов’язків», - повідомили у САП.

Раніше ми писали, що СБУ, НАБУ та САП викрили міського голову та голову районної ради одного із міст Закарпатської області у причетності до корупційних схем. Посадовці зловживали службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.

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