Головного інженера Київавтошляхмісту судитимуть за службову недбалість та збитки на 3,5 млн гривень

Прокуратура досліджує причетність посадовців до обвалу металевої конструкції пішохідної зони Повітрофлотського мосту.

Джерело фото: kyiv_pro_office

Головного інженера КП «Київавтошляхміст» обвинувачують у службовій недбалості, яка спричинила збитки на суму понад 3,5 млн гривень. Обвинувальний акт уже направлено до суду. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, у 2022 році між КП «Київавтошляхміст» та приватним підприємством був укладений договір на виконання аварійних та відновних робіт по заміні гідроізоляції на Північному та Південному мостах, а також на естакадах та транспортних розв’язках у Києві. Головний інженер підписав акти виконаних робіт, знаючи, що підрядник використав матеріали, які не були передбачені тендерною документацією, а також включив у акти додаткові роботи, які не входили до договору. На підставі цих актів на рахунки приватної фірми були перераховані бюджетні кошти.

Експертиза підтвердила збитки для столичної громади на суму понад 3,5 млн гривень.

Крім цього, діяльність посадових осіб КП «Київавтошляхміст» досліджується в рамках розслідування обвалу металевої конструкції пішохідної зони Повітрофлотського мосту 19 червня 2024 року. Цей міст перебуває на балансі КП «Київавтошляхміст». Розслідування ведеться за ч. 1 ст. 275 КК України під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури.

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