Практика судів
  1. В Україні

В Одесі затримали підпалювачів авто військових

18:06, 26 червня 2024
Чоловіки на замовлення фсб мали підпалювати автомобілі військових.
В Одесі затримали підпалювачів авто військових
Фото: СБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі правоохоронці запобігли серії терактів та затримали двох чоловіків, які на замовлення фсб рф мали підпалювати автомобілі військових. 

Як повідомляє СБУ, для вчинення злочину зловмисники використовували легкозаймистий розпалювач, який мав пришвидшити загоряння транспортного засобу.

Вони об'їзджали вулиці міста, фіксуючи номерні знаки та місця паркування транспортних засобів, за кермом яких перебували військовослужбовці.

Отриману інформацію передавали своєму російському куратору через Телеграм.

Після «відмашки» від фсб виконавці підпалювали обране куратором авто, а потім переховувалися за різними адресами.

Так вони спалили службове авто воїна із бойової бригади ЗСУ, а потім збиралися «залягти на дно», щоб згодом продовжити серію підпалів.

За даними слідства, одним із затриманих є раніше судимий наркодилер з Одеси. Для вчинення злочинів він залучив наркозалежного місцевого жителя.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами злочинів, ємності із розпалювачем та банківські картки, на які мали отримати «винагороду» від окупантів.

Зловмисники перебувають під вартою. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Деякі люди навмисно масштабують проблему корупції, бо інакше може втрачатись сенс їх роботи» – Андрій Єрмак

Андрій Єрмак: «Для багатьох людей, які займаються поширенням тез про «Україну – найкорумпованішу державу», мова точно не про інтереси країни».

Президент відповів на петицію щодо бронювання водіїв, які здійснюють міжнародні пасажирські та вантажні перевезення

Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру надати відповідь автору петиції про бронювання водіїв, які здійснюють міжнародні пасажирські та вантажні перевезення.

Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкове володіння англійською мовою держслужбовцями, поліцейськими і прокурорами

Але заговорять чиновники, прокурори і поліцейські англійською не відразу.

У Резерв+ відтепер видно актуальний статус бронювання – як побачити

В застосунку Резерв+ актуальний статус бронювання відображається у 340 тисяч громадян

Мінцифри запускає нову послугу в Дії, де можна онлайн вказати актуальне місце проживання

Відтепер актуальне місце проживання можна вказати у Дії у кілька кліків – Михайло Федоров.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду