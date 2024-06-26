В Одесі затримали підпалювачів авто військових

Чоловіки на замовлення фсб мали підпалювати автомобілі військових.

Фото: СБУ

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В Одесі правоохоронці запобігли серії терактів та затримали двох чоловіків, які на замовлення фсб рф мали підпалювати автомобілі військових.

Як повідомляє СБУ, для вчинення злочину зловмисники використовували легкозаймистий розпалювач, який мав пришвидшити загоряння транспортного засобу.

Вони об'їзджали вулиці міста, фіксуючи номерні знаки та місця паркування транспортних засобів, за кермом яких перебували військовослужбовці.

Отриману інформацію передавали своєму російському куратору через Телеграм.

Після «відмашки» від фсб виконавці підпалювали обране куратором авто, а потім переховувалися за різними адресами.

Так вони спалили службове авто воїна із бойової бригади ЗСУ, а потім збиралися «залягти на дно», щоб згодом продовжити серію підпалів.

За даними слідства, одним із затриманих є раніше судимий наркодилер з Одеси. Для вчинення злочинів він залучив наркозалежного місцевого жителя.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами злочинів, ємності із розпалювачем та банківські картки, на які мали отримати «винагороду» від окупантів.

Зловмисники перебувають під вартою.

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