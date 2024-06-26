Україна – Бельгія: стали відомі стартові склади збірних

Став відомий стартовий склад збірної України на матч з Бельгією.

Фото: Reuters

У середу, 26 червня, в німецькому Штутгарті відбудеться матч третього туру групового етапу Євро-2024 Україна – Бельгія. Стартовий свисток на «Штутгарт Арена» прозвучить о 19:00.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився з переліком основних виконавців у вирішальному протистоянні групового етапу

Стартовий склад збірної України: Трубін – Тимчик, Забарний, Сваток, Матвієнко, Миколенко – Бражко – Шапаренко, Судаков – Яремчук, Довбик

Стартовий склад збірної Бельгії: Кастельс – Кастань, Фас, Вертонген, Теат – Тілеманс, Онана, Де Брюйне – Доку, Лукаку, Троссард

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