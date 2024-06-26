Посли ЄС схвалили новий пакет санкцій проти Білорусі

Санкції є відповіддю ЄС на підтримку Білоруссю загарбницької війни рф проти України.

Фото: ukrinform.com

Посли країн-членів ЄС у схвалили новий пакет санкцій проти Білорусі за підтримку війни рф проти України. Про це повідомило Головування Бельгії в Раді ЄС на своїй сторінці соцмережі Х.

26 червня комітет постійних представників ЄС досяг принципової згоди щодо нового пакету санкцій. Санкції є відповіддю ЄС на підтримку Білоруссю загарбницької війни рф проти України.

«Цей пакет посилить наші заходи у відповідь на вторгнення росії в Україну, включаючи боротьбу з обходом санкцій», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що відомий китайський автовиробник залишає ринки рф і Білорусі.

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