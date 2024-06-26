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Зеленский подписал закон, который меняет порядок получения статуса участника боевых действий

17:09, 26 июня 2024
Закон цифровизирует и упрощает процедуру предоставления статуса участника боевых действий.
Зеленский подписал закон, который меняет порядок получения статуса участника боевых действий
Источник фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка ведения воинского учета и приобретения статуса ветерана войны во время действия военного положения». Соответствующее сообщение появилось на сайте Верховной Рады Украины.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада окончательно приняла законопроект №11143, который цифровизирует и упрощает процедуру оформления статуса УБД, в частности за счет совершенствования информационного взаимодействия между госреестрами.

Согласно пояснительной записке к закону, он предназначен для упорядочения норм законодательства по обработке информации с ограниченным доступом в системах Министерства обороны Украины, внедрения профилей безопасности и улучшения информационного взаимодействия с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов.

Подписанный закон вносит соответствующие изменения в такие законы Украины, как «Об обороне Украины», «О защите информации в информационно-коммуникационных системах», «Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины», «Об облачных услугах», «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов».

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