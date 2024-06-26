Главного инженера Киевавтодормоста будут судить за служебную халатность и убытки на 3,5 млн гривен

Прокуратура исследует причастность должностных лиц к обвалу металлической конструкции пешеходной зоны Воздухофлотского моста.

Источник фото: kyiv_pro_office

Главного инженера КП "Киевавтодормост" обвиняют в служебной халатности, которая повлекла убытки на сумму более 3,5 млн гривен. Обвинительный акт уже направлен в суд. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, в 2022 году между КП "Киевавтодормост" и частным предприятием был заключен договор на выполнение аварийных и восстановительных работ по замене гидроизоляции на Северном и Южном мостах, а также на эстакадах и транспортных развязках в Киеве. Главный инженер подписал акты выполненных работ, зная, что подрядчик использовал материалы, которые не были предусмотрены тендерной документацией, а также включил в акты дополнительные работы, которые не входили в договор. На основании этих актов на счета частной фирмы были перечислены бюджетные средства.

Экспертиза подтвердила убытки для столичной общины на сумму более 3,5 млн гривен.

Кроме этого, деятельность должностных лиц КП "Киевавтодормост" исследуется в рамках расследования обвала металлической конструкции пешеходной зоны Воздухофлотского моста 19 июня 2024 года. Этот мост находится на балансе КП "Киевавтодормост". Расследование ведется по ч. 1 ст. 275 УК Украины под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.