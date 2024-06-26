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В Одессе задержали поджигателей авто военных

18:06, 26 июня 2024
Мужчины по заказу фсб должны были поджигать автомобили военных.
В Одессе задержали поджигателей авто военных
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В Одессе правоохранители предотвратили серию терактов и задержали двух мужчин, которые по заказу фсб рф должны были поджигать автомобили военных.

Как сообщает СБУ, для совершения преступления злоумышленники использовали легковоспламеняющийся разжигатель, который должен был ускорить возгорание транспортного средства.

Они объезжали улицы города, фиксируя номерные знаки и места парковки транспортных средств, за рулем которых находились военнослужащие.

Полученную информацию передавали своему российскому куратору через Телеграм.

После «отмашки» от фсб исполнители поджигали выбранное куратором авто, а затем скрывались по разным адресам.

Так они сожгли служебный автомобиль воина из боевой бригады ВСУ, а затем собирались «залечь на дно», чтобы впоследствии продолжить серию поджогов.

По данным следствия, одним из задержанных является ранее судимый наркодилер из Одессы. Для совершения преступлений он привлек наркозависимого местного жителя.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступлений, емкости с разжигателем и банковские карточки, на которые должны были получить «вознаграждение» от оккупантов.

Злоумышленники находятся под стражей.

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