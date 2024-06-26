Судьи Киевского апелляционного суда продолжают перечислять средства на укрепление Вооруженных Сил Украины

Судьи Киевского апелляционного суда перечислили на специальный счет, открытый в НБУ для нужд украинской армии, 84 107 706 грн.

Судейский корпус Киевского апелляционного суда продолжает поддерживать Вооруженные Силы Украины - за период действия правового режима военного положения судьи перечислили на специальный счет, открытый в Национальном банке Украины для нужд украинской армии 84 107 706 гривен. Об этом сообщили в Киевском апелляционном суде.

С целью поддержки наших защитников коллектив Киевского апелляционного суда постоянно реагирует и на адресные запросы отдельных бригад - покупает или финансирует закупку необходимых военных приборов и снаряжений.

Киевский апелляционный суд будет продолжать укреплять украинское войско и участвовать в волонтерских инициативах, направленных на поддержку обороноспособности нашего государства, приближая победу Украины над российскими захватчиками.

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