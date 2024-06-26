Украина – Бельгия: стали известны стартовые составы сборных

Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Бельгией.

Фото: Reuters

В среду, 26 июня, в немецком Штутгарте состоится матч третьего тура группового этапа Евро-2024 Украина – Бельгия. Стартовый свисток на «Штутгарт Арена» прозвучит в 19:00.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с перечнем основных исполнителей в решающем противостоянии группового этапа.

Стартовый состав сборной Украины: Трубин – Тимчик, Забарный, Сваток, Матвиенко, Миколенко – Бражко – Шапаренко, Судаков – Яремчук, Довбик

Стартовый состав сборной Бельгии: Кастельс – Кастань, Фас, Вертонген, Теат – Тилеманс, Онана, Де Брюйне – Доку, Лукаку, Троссард

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.