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Послы ЕС одобрили новый пакет санкций против Беларуси

18:23, 26 июня 2024
Санкции являются ответом ЕС на поддержку Беларусью захватнической войны россии против Украины.
Послы ЕС одобрили новый пакет санкций против Беларуси
Фото: ukrinform.com
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Послы стран-членов ЕС одобрили новый пакет санкций против Беларуси за поддержку войны рф против Украины. Об этом сообщило председательство Бельгии в Совете ЕС на своей странице соцсети Х.

26 июня комитет постоянных представителей ЕС достиг принципиального согласия нового пакета санкций. Санкции являются ответом ЕС на поддержку Беларусью захватнической войны россии против Украины.

«Этот пакет усилит наши ответные меры на вторжение россии в Украину, включая борьбу с обходом санкций», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что известный китайский автопроизводитель покидает рынки рф и Беларуси.

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