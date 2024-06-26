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«Украденный поцелуй» Верховный суд Испании признал сексуальным домогательством

17:39, 26 июня 2024
Верховный суд признал поцелуй без согласия сексуальным насилием в деле против полицейского Андалусии.
«Украденный поцелуй» Верховный суд Испании признал сексуальным домогательством
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Верховный суд Испании поддержал решение низшей инстанции, которое определяет, что поцелуй без согласия другой стороны может считаться сексуальным домогательством. Об этом сообщает Barron's.

Верховный суд оставил в силе решение суда низшей инстанции южного региона Андалусии, который признал офицера полиции виновным в сексуальном насилии за то, что он поцеловал женщину в щеку без ее согласия, когда она находилась под полицейской стражей. Полицейского приговорили к одному году и девяти месяцам заключения.

«Так называемый «украденный поцелуй», а значит, без явного или неявного согласия, фактически является сексуальным насилием... Очевидно, что мимолетный контакт поцелуя без согласия является телесным вторжением», - говорится в решении суда. Суд также отметил, что преступление имеет место, даже если женщина не сказала «нет». Ключевым аспектом является отсутствие согласия, что означает сексуальную агрессию.

Этот вопрос стал особенно актуальным в Испании после инцидента с бывшим главой футбольной федерации Луисом Рубиалесом, который во время церемонии награждения поцеловал футболистку Дженни Эрмосо в губы. Рубиалес утверждал, что поцелуй был по согласию, но Эрмосо это отрицала и подала в суд, утверждая, что на нее оказывали давление, чтобы защищать его как во время обратного рейса из Австралии, так и во время последующего командного отпуска на Ибицу на Балеарских островах.

Прокуратура требует для Рубиалеса два с половиной года лишения свободы - один год за сексуальное насилие и 18 месяцев за принуждение.

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