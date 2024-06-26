Суд ЕС удовлетворил иск о снятии санкций с российского миллиардера Пумпянского

Суд постановил отменить решение Совета ЕС от 14 сентября 2022 года о включении Дмитрия Пумпянского и его жены в санкционный список.

Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге удовлетворил иск российского миллиардера Дмитрия Пумпянского и его жены, которые добивались отмены введенных против них санкций Европейского союза. Постановление размещено на сайте суда.

Суд постановил отменить не только решение Совета ЕС от 14 сентября 2022 года о включении Пумпянского в санкционный список, но и продление санкционных мер в 2023 году.

В сентябре 2023 года тот же Европейский суд общей юрисдикции отклонил иски Пумпянского, его жены, сына и других российских миллиардеров. Они подали апелляционные жалобы, и в конце ноября сын миллиардера Александр Пумпянский добился в суде отмены санкций против него.

Пумпянский-старший — основатель Трубной металлургической компании (ТМК). Его капитал оценивается в $3,3 млрд. После введения санкций ЕС он перестал быть бенефициаром ТМК и вместе с сыном вышел из совета директоров компании.

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